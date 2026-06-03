Juez amplía la detención preventiva por cinco meses del expresidente de Bolivia Luis Arce

"Se dispone la ampliación de la detención preventiva del ahora imputado por el término de cinco meses", dispuso el juez Román Castro en una audiencia que se desarrolló de forma virtual.

Castro fundamentó parte de su decisión en la necesidad de que la Fiscalía pueda presentar próximamente los requerimientos conclusivos para el cierre de la etapa de investigación, algo que, según la ley boliviana, debe durar seis meses.

Durante la audiencia, Arce pidió que se "aplique la ley" que establece que la detención preventiva debe ser por seis meses, "ni un día más y ni un día menos de lo que la ley permite" y afirmó que ese plazo "ya se cumplió".

"Estoy aquí de pie dando la cara y un hombre que da la cara no necesita estar tras las rejas para responder ante la Justicia", agregó el exmandatario, recluido en una cárcel de La Paz desde mediados de diciembre.

Arce es investigado por los supuestos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, por supuestamente autorizar desembolsos de recursos de un fondo de desarrollo a cuentas particulares de dirigentes de organizaciones indígenas y campesinas para proyectos que no se ejecutaron o se realizaron de manera parcial.

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La defensa del expresidente señaló que la autorización de la transferencia de recursos se hizo cumpliendo lo establecido en una ley sobre el manejo de recursos del Estado y otra sobre el funcionamiento del fondo, por lo que él no podía oponerse al cumplimiento de normas aprobadas por el Parlamento de esa época.

La Fiscalía boliviana mencionó varias veces que el proceso contra Arce es por acciones que realizó siendo ministro y no presidente, por lo que en este caso le corresponde un proceso en la vía ordinaria y no un juicio especial de responsabilidades.

El exmandatario presentó varias solicitudes para obtener su libertad, pero estas le fueron negadas, por lo que su defensa anunció que recurrirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en caso de que el proceso ordinario en Bolivia continúe.

Arce además afronta una acusación por supuesta legitimación de ganancias ilícitas, un caso en el que también están investigados sus hijos Marcelo -quien cumple prisión preventiva en la región oriental de Santa Cruz-, Rafael y Camila, cuyo paradero se desconoce.