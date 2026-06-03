Jueza electoral deja sin efecto la eliminación de un partido de izquierdas de Ecuador

La magistrada Ivonne Coloma aceptó la impugnación presentada por el director nacional de Unidad Popular (UP), Geovanni Atarihuana, y declaró la nulidad de las resoluciones emitidas por el pleno del CNE en las que se oficializaba la cancelación del partido, al determinar, entre otros puntos, que la decisión fue tomada "fuera del límite temporal".

El pasado 26 de abril, el pleno del CNE oficializó la eliminación de Unidad Popular y también del partido Construye del registro nacional de organizaciones políticas, por la supuesta reducción de su militancia.

Sin embargo, Atarihuana señaló en ese entonces que el organismo no había "podido demostrar" que el partido que dirige haya disminuido al 50 % su registro de afiliados, si no que solo se había certificado la desafiliación de 1.483 personas en los últimos seis años, lo que -dijo- es "menos del 1 %".

El dirigente político también sostuvo que la decisión se había tomado fuera de tiempo, ya que el plazo para oficializar las cancelaciones había terminado el 3 de abril, y que la eliminación del partido y la proscripción de otros de oposición supuestamente buscaba beneficiar al presidente del país, Daniel Noboa, de cara a los comicios locales del próximo 29 de noviembre.

Atarihuana puso como ejemplo a la Revolución Ciudadana, el movimiento político liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), que fue suspendido en marzo por nueve meses, en el marco de una investigación fiscal por presunto lavado de dinero, lo que les impide participar como fuerza política; aunque el partido ha asegurado que estará en la papeleta en alianza con otras organizaciones.

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La jueza Coloma señaló en su sentencia de primera instancia, que aún puede ser apelada, que efectivamente la decisión fue tomada fuera del plazo previsto en la ley electoral y que el CNE "no contó con el respaldo suficiente" sobre el número de afiliados para sustentar la medida.

Además, indicó que el organismo electoral "negó la petición de corrección" que hizo UP y "mantuvo los efectos de un acto administrativo viciado".

La magistrada ordenó al CNE que realice el examen técnico y jurídico que corresponda sobre el cumplimiento de los requisitos legales aplicables a UP en el registro nacional permanente de organizaciones políticas.

Las elecciones locales de Ecuador estaban inicialmente previstas para el 14 de febrero de 2027; sin embargo, el CNE decidió adelantar los comicios al 29 de noviembre, por el supuesto impacto que causaría un eventual fenómeno de El Niño en el país el próximo año, lo que ha sido criticado por la oposición.