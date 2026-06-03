Kuwait denuncia la muerte de una persona y heridas a 63 en los ataques iraníes

El Ministerio de Exteriores de Kuwait condenó "en los términos más enérgicos los brutales y continuos ataques iraníes con misiles balísticos y drones, el último de los cuales tuvo lugar la madrugada de hoy (miércoles) y que, nuevamente, tuvieron como objetivo instalaciones civiles y vitales, incluido el Aeropuerto Internacional de Kuwait, lo que causó la muerte de una persona y heridas a varias".

El citado departamento afirma que el último ataque iraní también provocó "daños en instalaciones vitales, incluidas misiones diplomáticas", sobre las que no ofreció más detalles.

Consideró no obstante que "los flagrantes actos de agresión de Irán intensifican las tensiones, socavan la seguridad y la estabilidad regionales y constituyen una violación flagrante del derecho internacional", y aseguró que el país árabe "se reserva el pleno derecho inherente de adoptar las medidas apropiadas para responder".

Por su parte, el ministerio de Salud kuwaití señaló que las autoridades sanitarias "han puerto en marcha una movilización integral, atendiendo a 63 heridos y realizando siete cirugías de urgencia".

"El sistema sanitario continúa reforzando su capacidad de respuesta las 24 horas del día" para atender a los heridos, afirmó en un comunicado el portavoz oficial del ministerio de Salud, Abdulá al Sanad.

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Se trata de la primera vez que Kuwait anuncia la muerte de uno de sus residentes en un ataque iraní desde la entrada en vigor, a principios de abril, del alto el fuego en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El Ejército kuwaití afirmó este miércoles que drones iraníes impactaron en el aeropuerto internacional de Kuwait y provocaron "importantes daños y heridas" a varias personas, por lo que las autoridades de la Aviación Civil suspendieron los vuelos en la Terminal 1 del aeródromo.

Baréin, otro aliado árabe de EE.UU. en el Golfo, anunció por su parte este miércoles que sus defensas antiaéreas han interceptado tres misiles y varios drones lanzados por la República Islámica contra el país árabe del golfo Pérsico.