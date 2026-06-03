Kuwait detiene a un joven por grabar y difundir vídeo de ataques iraníes mientras conducía

"Como parte del continuo monitoreo de las plataformas de redes sociales, las autoridades competentes del Ministerio de Interior detuvieron al usuario de una cuenta en una red social tras observarlo grabando y publicando vídeos que mostraban defensas aéreas atacando varios misiles", señaló en la nota, acompañada del vídeo grabado y una fotografía del joven detenido.

El incidente se produce después de que el Ejército kuwaití confirmara este miércoles ataques de drones y misiles iraníes que impactaron en una terminal del Aeropuerto Internacional de Kuwait, causando un muerto, un herido e "importantes daños".

El ministerio indicó que "este acto constituye una violación que podría perjudicar el interés público y los requisitos de seguridad", y añadió que el detenido "utilizó el móvil para grabar mientras conducía, lo que provocó un accidente de tráfico".

Afirmó que se trata de "una violación de las leyes y reglamentos aplicables" y advirtió de que "publicar o compartir cualquier imagen o vídeo relacionado con instalaciones militares o de seguridad es una conducta irresponsable".

El ministerio kuwaití subrayó que "no dudará en tomar medidas legales firmes contra los infractores".

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Desde que comenzó la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, Kuwait implantó censura para evitar que los ciudadanos graben y difundan imágenes de los ataques iraníes o cualquier asunto vinculado al conflicto.

Interior reiteró en el comunicado su llamamiento "a los ciudadanos y residentes a cumplir con las normas e instrucciones emitidas, afirmando que la ley se aplicará estrictamente contra quienes la violen o la ignoren, especialmente dadas las circunstancias excepcionales que atraviesa el país y la región".

Pese al alto el fuego, que entró en vigor el 8 de abril entre EE.UU. e Irán, Kuwait -al igual que sus vecinos del Golfo como Baréin o Emiratos Árabes Unidos (EAU)- siguió denunciando ataques dirigidos contra su territorio e infraestructuras estratégicas por parte de Teherán.

Por ello, Kuwait ha continuado con detenciones por la campaña de control informativo lanzada por sus autoridades en la que advierten sobre la grabación o difusión de vídeos o informaciones relacionadas con los ataques iraníes.

El pasado 15 de marzo, el país promulgó una ley que prevé penas de hasta diez años de cárcel para quien difunda noticias, declaraciones o rumores falsos relacionados con entidades militares.

Amnistía Internacional denunció ayer una campaña de represión en los países del Golfo, incluido Kuwait, que junto a Baréin ha detenido a centenares de personas por compartir contenidos en internet o expresar opiniones relacionadas con la guerra, y en algunos casos se revocó la nacionalidad y se impusieron condenas de entre tres y diez años de prisión.