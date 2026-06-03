La Bolsa española baja un 0,53 % por los nuevos ataques en Oriente Medio y pese a Inditex

El principal índice del mercado español, el IBEX 35, perdió 96 puntos, ese 0,53 % y terminó la sesión en los 18.176 puntos. En lo que va de año, el selectivo español avanza el 5,02 % acumulado.

El IBEX arrancaba la jornada en positivo y con tendencia al alza durante buena parte de la sesión bursátil, pero se dio la vuelta lastrado por la apertura en negativo de Wall Street, tras los nuevos ataques cruzados en el marco del conflicto de Oriente Medio y la escalada en el precio del petróleo.

En el plano español, Inditex subió el 1,48 % en el mercado de renta variable, siendo el segundo valor más alcista del IBEX 35, tras anunciar que ganó 1.375 millones de euros en su mejor primer trimestre fiscal hasta la fecha, un 5,4 % más, gracias a la aceleración en el ritmo de ventas y a la mejora de márgenes.