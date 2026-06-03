La canciller de Ecuador reivindica inversión y empleo para combatir el crimen en América

"Trabajar solamente en seguridad sería no ver la sostenibilidad de esta en el largo plazo", afirmó la canciller durante la apertura del Business Future of the Americas (BFA), una cumbre hemisférica que reúne por primera vez en Quito, capital de Ecuador, a más de 300 líderes empresariales, representantes gubernamentales y ejecutivos de América Latina, el Caribe y Estados Unidos.

Sommerfeld sostuvo que la lucha contra el crimen organizado debe ir acompañada de políticas capaces de garantizar alimentación, salud, vivienda, educación y empleo, así como de generar oportunidades para los jóvenes.

"Necesitamos trabajar en la creación de oportunidades, en la generación de empleos y en nuevas oportunidades de educación. En definitiva, devolver la esperanza", señaló la canciller, quien abogó por ofrecer alternativas de vida alejadas "de las armas, el delito y la extorsión".

La ministra afirmó que América atraviesa una "oportunidad histórica" ante la reorganización de las cadenas globales de valor y aseguró que la región cuenta con recursos estratégicos para atraer inversión internacional.

Por ejemplo, destacó que América concentra el 45 % de las reservas de agua dulce del planeta; entre el 40 % y el 60 % de la biodiversidad terrestre y marina; el 68 % de las reservas mundiales de litio y cerca del 40 % de las exportaciones mundiales de alimentos.

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Además, expresó preocupación por la situación en la frontera norte con Colombia, donde, según dijo, "la ausencia de autoridad estatal en zonas del sur de ese país ha permitido la presencia de grupos armados irregulares" que afectan a la seguridad ecuatoriana.

Sus declaraciones se produjeron durante el BFA, la conferencia anual de la Asociación de Cámaras Americanas de Comercio de América Latina y el Caribe (AACCLA) y de la Cámara de Comercio de EE.UU., que este año tiene como lema 'Comercio, Inversión y Seguridad Hemisférica'.

El encuentro, organizado por la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana (AmCham Quito), reúne durante tres días a empresarios, representantes gubernamentales y expertos para debatir sobre inversión estratégica, seguridad hemisférica, energía, infraestructura, minerales críticos, inteligencia artificial, ciberseguridad y cadenas de suministro.

Durante la inauguración, el presidente de AACCLA, Edwin De Los Santos, defendió que "el comercio y la inversión constituyen el vínculo más sólido y efectivo entre Estados Unidos y nuestra región".