La delegación que acompañará a León XIV a España: Diplomacia, comunicación y seguridad

Además serán 80 los periodistas de 55 medios los que también viajarán en el vuelo papal empotrados durante todo el recorrido.

En todos los viajes, una figura que se identifica siempre al lado del papa es el organizador de los viajes, el mexicano José Nahúm Jairo Salas Castañeda, responsable de toda la logística de las giras pontificias.

La estructura diplomática queda representada por el secretario de Estado, Pietro Parolin, el sustituto para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado, Paolo Rudelli, el secretario para las Relaciones con los Estados, Paul Richard Gallagher, y la única mujer de la delegación vaticana Melania Iermeri, responsable de protocolo de viajes de la Secretaría de Estado.

Hay otros miembros de la curia que van cambiando según los destinos. En este caso, en su visita a España, el papa ha querido a su lado al cardenal salesiano Ángel Fernández Artime, proprefecto del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica; el arzobispo Luis Marín de San Martín, prefecto del Dicasterio para el Servicio de la Caridad, y el arzobispo Filippo Iannone, prefecto del Dicasterio de los Obispos.

También forma parte de la comitiva el maestro de ceremonias, Diego Ravelli, encargado de toda la parte litúrgica de los actos del papa en España

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Además viajarán los dos secretarios, el peruano Edgard Rimaycuna -a quien trajo al Vaticano de su etapa como obispo de Chiclayo-, y el italiano Marco Billeri, junto a los asistentes personales Piergiorgio Zanetti y Anton Kappler, este último exteniente de la Guardia Suiza, y al menos dos médicos personales viajan siempre a bordo, preparados para cualquier contingencia sanitaria.

El Vaticano despliega un equipo mediático considerable porque, además de los periodistas de los medios vaticanos en el séquito papal, acompañan al pontífice el prefecto del dicasterio de Comunicación, Paolo Ruffini; el responsable editorial de los medios vaticanos, Andrea Tornielli; el subdirector editorial, Massimiliano Menichetti; el Director del diario vaticano, Osservatore Romano, Andrea Monda y el Director de la Sala de Prensa, Matteo Bruni.

A ellos se suma el fotógrafo oficial del papa, Simone Rizzoluti, dos técnicos de Radio Vaticana y dos operadores del Centro Televisivo Vaticano.

La seguridad recae en una doble coordinación: la Gendarmería Vaticana y la Guardia Suiza, cada una con su responsable, Gianluca Gauzzi Broccoletti y Christoph Graf, respectivamente, más los miembros del dispositivo de protección personal del pontífice, que suelen ser más de una decena a los que se sumarán agentes de las fuerzas del orden españolas.