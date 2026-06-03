La Fiscalía de Los Ángeles revisa dos casos de agresión sexual contra Sean 'Diddy' Combs

Los investigadores del Departamento de Policía de Los Ángeles y del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles presentaron dos casos separados, ambos relacionados con la misma víctima, ante la fiscalía, según un comunicado recogido este miércoles por Los Angeles Times.

Aunque inicialmente las autoridades mantuvieron el caso bajo estricta reserva, medios estadounidense indicaron que la presunta víctima es el productor musical y publicista Jonathan Hay, quien acusa a Combs de haberlo agredido sexualmente, retenerlo contra su voluntad y acosarlo en incidentes separados ocurridos en Los Ángeles entre 2020 y 2021.

El rapero estadounidense, fundador de la discográfica Bad Boy Records e impulsor de las carreras de músicos como The Notorious BIG o Danity Kane, está cumpliendo una sentencia de más de cuatro años de prisión tras haber sido declarado culpable en julio de dos cargos por proveer transporte para ejercer la prostitución.

Tras un juicio que se alargó dos meses, el artista musical, de 55 años, fue exonerado de los delitos más graves que enfrentaba, de tráfico sexual y crimen organizado.

La Fiscalía acusaba a Diddy de forzar a sus ahora exnovias a mantener encuentros con trabajadores sexuales masculinos que normalmente incluían consumo de drogas, como éxtasis o ketamina, y que podían durar días.