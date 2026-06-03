La Fiscalía italiana zanja la polémica sobre un indulto a una amiga de Berlusconi

La Fiscalía General de Milán (norte) ha declarado finalmente que no constan "denuncias penales ni procesos judiciales pendientes ni investigaciones de ningún tipo en Uruguay o España" sobre Minetti, según avanzan los medios locales.

El caso estalló el pasado 11 de abril cuando el presidente de la República, Sergio Mattarella, concedió un indulto a esta mujer, hace una década una de las protagonistas de algunos de los escándalos del ex primer ministro Berlusconi, fallecido en junio de 2023.

Minetti había sido condenada en 2019 a dos años y diez meses de prisión por el delito de inducción a la prostitución en las fiestas del político y en 2021 sumó otra pena de un año y un mes por un caso de malversación cuando vivía de la política.

El indulto presidencial fue justificado por la presunta necesidad de la graciada de cuidar de un familiar menor de edad enfermo.

Pero poco después el periódico 'Il Fatto Quotidiano' publicó un reportaje en el que acusaba a Minetti de haber adoptado a un niño nacido en 2017 en Uruguay, huérfano y con problemas de salud solo para lograr la gracia.

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Tras la publicación y el revuelo causado en el país, la Fiscalía decidió revisar la documentación, mientras que la primera ministra, Giorgia Meloni, defendió la labor de su titular de Justicia, Carlo Nordio, encargado de seleccionar y encauzar las peticiones de indulto que llegan finalmente al presidente de la República.

La indultada ha defendido desde el primer momento su inocencia y lamentado como "gravemente lesivas" y "carentes de fundamento" las publicaciones del diario.