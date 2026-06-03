La Iglesia rusa envía a Brasil al obispo ruso detenido en República Checa por narcotráfico

El decreto patriarcal indica que el metropolita prestará servicio en la iglesia de San Pedro y San Pablo en Santa Rosa, así como en la iglesia de San Juan Evangelista en Campina das Misoes.

Las autoridades de la República Checa detuvieron a Hilarión hace dos semanas, cuando encontraron varias bolsas con sustancia blanca en su coche, que fue registrado tras una denuncia anónima.

En el canal de Telegram de Hilarión se comunicó que el jerarca fue interrogado durante más de seis horas. El metropolita niega categóricamente las acusaciones y afirma que no estuvo presente durante el registro del vehículo.

Según algunas fuentes opositoras al gobierno ruso, Hilarión tiene pasaporte húngaro, por lo que las autoridades checas no podían deportarlo.

Tras su liberación, volvió a Rusia, donde le fue asignado su nuevo destino.

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Hasta el inicio de la guerra de Ucrania en 2022 Hilarión fue el jefe de relaciones exteriores de la Iglesia Ortodoxa Rusa, cargo que ejerció desde 2009, coincidiendo con la entronización de Kiril como patriarca en relevo del fallecido Alexis II.

Según Interfax, a finales de 2024 Hilarión había sido retirado de su trabajo por denuncias de acoso por parte de su ayuda de cámara.