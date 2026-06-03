La incertidumbre en EEUU dispara el interés por la vivienda en Canadá, según inmobiliaria

La compañía señaló que las visitas procedentes de Estados Unidos a royallepage.ca, uno de los principales portales inmobiliarios de Canadá, se han disparado en varios momentos de la crisis política y social al sur de la frontera, hasta alcanzar niveles récord durante la primavera de este año.

Royal LePage indicó que el mayor incremento se produjo en abril, en un contexto de creciente tensión internacional relacionado con Irán.

Los datos de la compañía muestran que, tras mantenerse relativamente estables durante gran parte de 2025, las visitas semanales desde Estados Unidos comenzaron a aumentar con fuerza a principios de 2026. El tráfico alcanzó máximos cercanos a las 80.000 visitas semanales durante abril y mayo, varias veces por encima de los niveles habituales registrados el año anterior.

La inmobiliaria relacionó esos picos con distintos acontecimientos ocurridos en Estados Unidos, entre ellos protestas políticas, episodios de violencia, disputas en torno a la inmigración y la escalada de tensiones en Oriente Medio.

Entre los acontecimientos destacados por la empresa figuran las protestas "No Kings", el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz.

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"La vida en Estados Unidos se ha visto cada vez más marcada por la incertidumbre y un número creciente de ciudadanos busca refugio al norte de la frontera", afirmó Royal LePage al presentar los datos.

La empresa añadió que el tráfico estadounidense a su portal ha aumentado de forma recurrente durante períodos de inestabilidad económica, política y geopolítica.

La primera subida destacada de 2026 se registró en enero, tras la muerte de Renée Good en Mineápolis durante una intervención de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Según Royal LePage, las visitas desde Estados Unidos aumentaron un 78 % respecto a la semana anterior y un 65 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, amenazara con destruir "toda una civilización" el 7 de abril, en referencia a Irán, las visitas a la web de la inmobiliaria procedentes de Estados Unidos se dispararon un 125 % con respecto a la semana anterior y un 233 % en comparación con el mismo periodo de 2025.

No obstante, los datos reflejan únicamente el número de usuarios estadounidenses que visitaron el portal inmobiliario y no permiten determinar cuántos de ellos tenían intención real de trasladarse a Canadá o adquirir una vivienda en el país.

"Los primeros meses de 2026 han estado marcados por un incansable ciclo de noticias urgentes y titulares preocupantes, desde la guerra y la volatilidad económica hasta las crecientes tensiones políticas y sociales", explicó Phil Soper, presidente y consejero delegado de Royal LePage.

"Durante periodos como este, a menudo vemos a los estadounidenses considerar la idea de mudarse a Canadá para distanciarse de las turbulencias de la política y la vida pública de EE.UU.", añadió Soper.

La empresa también destacó que los cambios implementados en diciembre de 2025 por Canadá para conceder la ciudadanía a los descendientes de canadienses han aumentado el interés de algunos estadounidenses por explorar formas de obtener esta nacionalidad, "de forma similar a los ciudadanos británicos que buscaron pasaportes irlandeses durante el Brexit".

Canadá ha experimentado históricamente aumentos puntuales del interés migratorio procedente de Estados Unidos durante períodos de fuerte polarización política.

Sin embargo, el volumen de visitas registrado en la primavera de 2026 constituye, según Royal LePage, el nivel más alto observado por la compañía desde que comenzó a analizar este tipo de tráfico.