La UE no ve justificados los aranceles de EE. UU. en relación con el trabajo forzoso

“La Unión Europea considera que los aranceles impuestos por estos motivos carecen de justificación”, indicó un portavoz de la Comisión Europea en una declaración a la prensa.

Afirmó que la UE “toma nota” de las conclusiones preliminares y las medidas propuestas en las investigaciones de los Estados Unidos en virtud del artículo 301 sobre el comercio de productos fabricados mediante trabajo forzoso.

En ese contexto, explicó que la UE “comparte plenamente” las preocupaciones de los Estados Unidos en relación con el trabajo forzoso y “mantiene su firme compromiso de erradicarlo de las cadenas de suministro mundiales mediante medidas concretas”.

Recordó que, en 2024, los colegisladores de la UE adoptaron el Reglamento de la UE sobre el trabajo forzoso, que “representa uno de los instrumentos más ambiciosos de este tipo a nivel mundial”.

Esa legislación establece la prohibición de comercializar en el mercado de la UE todos los productos fabricados mediante trabajo forzoso, independientemente de si proceden de la UE o de un tercer país.

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Además, el portavoz apuntó que, en la declaración conjunta de la UE y EE. UU. del año pasado para rebajar las tensiones comerciales, ambas partes acordaron "colaborar para garantizar una protección sólida de los derechos laborales reconocidos internacionalmente, incluida la eliminación del trabajo forzoso en las cadenas de suministro”.

Agregó que la Comisión analizará detenidamente las conclusiones preliminares de la investigación estadounidense y seguirá colaborando con sus autoridades.

“Como hemos dicho en otras ocasiones, un acuerdo es un acuerdo. Por parte de la UE, estamos en camino de garantizar la aplicación de los compromisos arancelarios de nuestra declaración conjunta antes de finales de junio”, señaló el portavoz.

Confió en que EE. UU. “respete plenamente los términos de la declaración conjunta”, y aseguró que la Comisión “seguirá velando por que los intereses de la Unión Europea estén plenamente protegidos”.

Estados Unidos propuso el martes aranceles adicionales del 10 % a bienes de México y otras 13 economías, y del 12,5 % a 46 países más, por importaciones vinculadas al trabajo forzoso.

La medida para imponer medidas arancelarias adicionales a diversos países se hizo pública como parte de la investigación de la Sección 301 sobre países que realicen importaciones de bienes producidos bajo "trabajo forzoso”.

La investigación señalaría la presunta falta de prohibición y aplicación efectiva de 60 países para impedir la importación de bienes producidos con trabajo forzoso en terceras naciones.

Como resultado de dicha investigación, la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) propone un incremento del 10 % a las importaciones provenientes de la Unión Europea, Canadá, México, Argentina y el Reino Unido.

Además, para las 46 economías restantes sujetas a la investigación, Estados Unidos propone aranceles adicionales del 12,5 %.