Lanzan campaña para promover el ahorro de agua durante el Mundial de 2026 en México

La campaña, impulsada por la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de México (Aneas), contempla acciones de sensibilización, herramientas digitales y alianzas con hoteles, restaurantes y plataformas de hospedaje para reducir el impacto sobre los sistemas de abastecimiento en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, ciudades sede de la justa deportiva.

"El cuidado del agua es una responsabilidad colectiva y la acción ciudadana es la pieza que complementa este esfuerzo institucional", afirmó en conferencia de prensa la directora general de Aneas, Patricia Hernández.

La iniciativa surge en un contexto de creciente presión hídrica en el país. Hernández señaló que el consumo anual de agua por habitante en México alcanzó en 2024 los 754 metros cúbicos, un 47 % superior al promedio mundial, y advirtió que la llegada de más de cinco millones de visitantes a las tres ciudades sede podría elevar la demanda de agua hasta un 40 % durante los eventos deportivos.

Como parte de la campaña se habilitó un micrositio con información sobre la situación hídrica de cada ciudad anfitriona, recomendaciones para visitantes y residentes, así como herramientas para fomentar hábitos de consumo más responsables.

Entre los aliados de la iniciativa figura la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac), cuya presidenta ejecutiva, Claudia Ramírez, destacó el papel que tendrá el sector en la atención de millones de turistas.

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"Estamos muy contentos de sumarnos a esta campaña, 'El agua también nos une', porque nos parece un momento muy relevante para iniciar un programa de concientización con todos los restaurantes en México", expresó.

Ramírez recordó que la industria agrupa a más de 700.000 establecimientos y genera más de dos millones de empleos directos, por lo que consideró que las medidas de ahorro pueden tener un efecto significativo.

"Sabemos que el reto hídrico ya no es un tema de futuro. Hoy millones de mexicanos enfrentan problemas de disponibilidad del agua y como industria no podemos ser ajenos a esta realidad", sostuvo.

La campaña también cuenta con la participación de la organización Aguarkía y del Colegio de Ingenieros Civiles de México.

Sus representantes señalaron que el Mundial ofrece una oportunidad para visibilizar los desafíos hídricos del país y promover una cultura de cuidado del agua entre visitantes y residentes.

Los promotores de la iniciativa expresaron su deseo de que, además de ser recordado por el fútbol, México deje como legado una mayor conciencia sobre la importancia de preservar sus recursos hídricos.