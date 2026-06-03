Las tecnológicas alertan de un "cierre" del mercado si la UE prescinde de empresas de EEUU

La asociación Computer & Communications Industry Association señaló que las leyes que hoy planteó el Ejecutivo comunitario "introducen medidas discriminatorias que directamente socavan los objetivos de digitalización de la UE".

Según la Comisión, la UE depende hoy en día de proveedores extracomunitarios para más de un 80 % de sus productos, servicios e infraestructuras digitales y, en un contexto en el que "la fragmentación geopolítica se profundiza", planteó medidas para impulsar alternativas en los servicios de computación en la nube.

El eje principal de la propuesta se centra en las licitaciones de la administración con las tecnológicas para contratar servicios en la nube y ha diseñado cuatro niveles de "soberanía tecnológica" que deben tener en cuenta para evitar que gobiernos extranjeros accedan a información sensible o incluso fuercen a las empresas a un apagón tecnológico.

El primer nivel obliga a que los centros de datos estén en Europa; el segundo, a que haya medidas en vigor para evitar que gobiernos extranjeros accedan a los datos y puedan interferir en el servicio; el tercero, que ciudadanos europeos sean los dueños de las empresas; y el cuarto, que también ostenten el control sobre los servicios que ofrecen en la nube.

Unos niveles que "por defecto, los proveedores extracomunitarios no podrán cumplir" y que conducirán a un "cierre fragmentado del mercado único", manifestó la patronal, que tildó la propuesta de "muro proteccionista".

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La organización, que asegura que "la propia UE no es capaz de cumplir" estos requisitos, pidió al Consejo de la UE y el Parlamento Europeo que sustituyan la cláusula de origen por "criterios de seguridad técnica verificables".

La postura de la patronal contrasta con el comunicado que el pasado lunes publicaron trece empresas tecnológicas europeas pidiendo más "ambición" a la Unión Europea para impulsar a la industria digital del continente.

Las "dependencias" que la UE tiene en el sector tecnológico "no son meras vulnerabilidades: representan una exposición estratégica en una era de tensa competencia geopolítica y desacoplamiento tecnológico", apuntaron empresas como Ecosia, Proton o Mastodon, alternativas europeas para los buscadores, el correo electrónico y las redes sociales, respectivamente.