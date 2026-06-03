Líder islamista Rached Ghanuchi condenado a cadena perpetua en Túnez

Las condenas, dictadas el martes por un tribunal del departamento especializado en asuntos relacionados con terrorismo, van desde los 10 años a la cadena perpetua de Ghanuchi, que está en prisión desde 2023 y ya había sido condenado con anterioridad por otros delitos.

A los acusados se les imputan cargos de "constituir una asociación terrorista" y de "poner sus competencias y experiencia al servicio de una asociación terrorista" y de personas relacionadas con delitos de terrorismo, entre otros cargos.

Ghanuchi, de 84 años, fue detenido en 2023 y condenado por varios delitos, entre ellos, "formación de organización terrorista", por lo que acumula penas que superan los 40 años de prisión.

El movimiento Ennahda dijo a través de sus redes sociales que se trata de un caso "político", que el juicio es "contra una ideología" y que el nombre de Ghanuchi fue incluido "en 2022, a petición de la ministra de la Justicia"

Ennahda subrayó que "solicitó que la vista fuera pública y que se permitiera la asistencia de los medios de comunicación" para que la opinión pública "pudiera conocer la inconsistencia de las acusaciones y la inocencia de los acusados" pero el tribunal decidió que el juicio se celebrara a puerta cerrada-

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La formación política informó el 1 de mayo pasado de que Ghanuchi había sido trasladado "urgentemente" a un hospital tras el deterioro de su salud y exigió su liberación.

Varios partidos políticos han exigido estas últimas semanas "garantías de juicios justos y respeto a la independencia del poder judicial", cese del uso de la legislación penal "para restringir la libertad de expresión" y apertura de un diálogo nacional integral para "poner fin al estado de coerción y división en el país".