Los delitos de odio suben un 23,6 % en España, con racismo y xenofobia a la cabeza

Según un informe del Ministerio del Interior presentado este miércoles, subieron todos los delitos de odio, excepto la discriminación generacional.

En segundo lugar se sitúan los cometidos por orientación sexual e identidad de género (571), seguidos por los motivados por la ideología de las víctimas (241), que representan un incremento del 64 % respecto al año anterior.

En términos relativos, la islamofobia representa el mayor incremento, un 133 %, seguida por la disfobia -odio a personas con discapacidad-, con un 90 %; y el antisemitismo, con un 86,5 %.

El informe apunta un incremento de casos de islamofobia en el ámbito digital, con un aumento del 450 %. También crece la participación de los menores en los delitos, tanto de víctimas como de autores.

Las fuerzas de seguridad detuvieron o investigaron a 1.018 personas por estos delitos, un 78,5 % hombres, con un aumento del 12,5 % con respecto a 2025.

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Además, el 65,6 % de los casos fueron esclarecidos, según los datos oficiales.