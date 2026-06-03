Los transportes, entre los primeros afectados por la huelga general en Portugal

Para esta jornada, está previsto que los servicios de trenes y autobuses se vean afectados en gran parte del país, así como los aeropuertos, pese a que se han decretado servicios mínimos para muchos de los servicios.

La compañía Comboios de Portugal, que gestiona el servicio ferroviario luso, avisa en su web desde hace días de que en esta jornada habrá "perturbaciones" en la circulación de los trenes, tanto a nivel nacional como regional, aunque se seguirán realizando trayectos.

La gestora ANA Aeropuertos de Portugal indica que en el aeropuerto de Lisboa, el mayor del país, hay más de una treintena de trayectos cancelados previstos para este miércoles, sin precisar las causas.

Asimismo, la aerolínea portuguesa TAP, bajo control estatal y en vías de reprivatización, anunció que tiene previsto operar 79 vuelos en el marco de los servicios mínimos decretados durante la huelga en el país.

En la capital, el metro permanece cerrado, mientras que se han establecido servicios mínimos para algunas líneas de autobuses.

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También se prevé que la paralización afecte a escuelas y hospitales de todo el territorio, entre otros sectores.

La huelga, convocada por la Confederación General de los Trabajadores Portugueses-Intersindical nacional (CGTP-IN), se inició a las 24.00 hora local (una hora menos GMT) y tendrá una duración de 24 horas, aunque sus efectos también podrán sentirse en las primeras horas del jueves.

Anoche, el secretario general de la CGTP-IN, Tiago Oliveira, instó en declaraciones a periodistas a participar en esta huelga, ya que "lo que está sobre la mesa es muy negativo para los trabajadores".

Por otro lado, el Gobierno luso espera que "la gran mayoría de los portugueses" trabaje durante esta jornada y pidió "no condicionar" a quienes así lo quieran hacer.

Durante este día y como parte de la protesta, está programada una gran marcha por Lisboa a partir de las 14.30 hora local (misma hora GMT).

Esta es la segunda huelga general en el país en menos de seis meses, ambas convocadas en contra de la propuesta del Gobierno para alterar la legislación laboral.

La anterior huelga general, celebrada el 11 de diciembre y convocada por la CGTP-IN y UGT (que no se ha sumado en esta ocasión), fue la primera huelga en Portugal en doce años, desde los tiempos de la 'troika'.

Los representantes de los trabajadores rechazan la propuesta de reforma de la legislación laboral impulsada por el Ejecutivo de centroderecha, que presentó el proyecto a mediados de 2025 y finalmente lo aprobó este pasado mayo en Consejo de Ministros pese a no haber logrado un acuerdo con la concertación social (Gobierno, sindicatos y patronales).

Se oponen a esta reforma porque creen que desregula los horarios de trabajo, extiende los contratos precarios, facilita el despido y ataca los derechos de maternidad y paternidad.