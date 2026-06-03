Maestros irrumpen en sede de Educación mientras continúa negociación con Gobierno mexicano

Los docentes, que amenazan con boicotear el Mundial de Fútbol que arranca el próximo 11 de junio en México, lograron ingresar al complejo ubicado sobre avenida Universidad, en el sur de la Ciudad de México, tras varias horas de movilización y después de derribar una sección de la valla metálica que protegía el acceso principal.

Videos difundidos en redes sociales muestran a manifestantes golpeando con mazos la caseta de seguridad y los accesos del inmueble, además de realizar pintas y colocar pancartas con sus demandas. Algunos de los participantes actuaron con el rostro cubierto.

Durante los enfrentamientos, personal que se encontraba dentro de las instalaciones lanzó polvo de extintor para intentar impedir el ingreso de los manifestantes.

La movilización coincidió con el tercer día del paro nacional convocado por la CNTE, que también realizó bloqueos en oficinas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), en la zona de Buenavista, en el centro de la capital mexicana.

Las protestas se desarrollaron mientras la Comisión Nacional Única Negociadora de la CNTE mantenía una nueva ronda de conversaciones con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, luego del receso solicitado por las autoridades federales en las negociaciones iniciadas esta semana.

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Durante una asamblea celebrada en la madrugada, la dirigencia magisterial acordó insistir en una reunión directa con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Asimismo, exigió reparación del daño para dos profesores que resultaron lesionados en movilizaciones recientes: uno de ellos perdió un ojo tras el impacto de un petardo y otro sufrió una perforación en el pómulo por una varilla.

La jornada de protestas ocurrió horas después de que Sheinbaum afirmara que su Gobierno no caerá en "la provocación" de responder con represión a las movilizaciones, en un contexto marcado por los preparativos para el Mundial de Fútbol de 2026.

"Quieren que caigamos en una represión para la antesala del Mundial: no vamos a caer en la provocación", declaró la mandataria, quien reiteró que las puertas del diálogo permanecen abiertas a través de las secretarías de Gobernación y Educación Pública, aunque descartó una reunión con los maestros.

La CNTE mantiene desde hace días movilizaciones en la capital mexicana para exigir mejoras en las pensiones, la derogación de reformas educativas impulsadas en administraciones anteriores y una respuesta directa del Ejecutivo federal a sus demandas.

El martes, los maestros realizaron bloqueos viales y causaron destrozos en la avenida Reforma, una de las más importantes de la capital, donde vandalizaron y derribaron algunas estatuas de futbolistas colocadas por el Mundial de Fútbol de 2026.