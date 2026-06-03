Más mensajes racistas en redes en coincidencia con la regularización migratoria en España

Así se desprende de los datos publicados en el Boletín del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), dependiente de la Secretaría de Estado de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El aumento detectado se relaciona con el inicio del proceso de Regularización Administrativa Extraordinaria para personas extranjeras en situación irregular en España, que prevé beneficiar a medio millón de personas y cuyo plazo de solicitud se abrió el 16 de abril y cerrará el 30 de junio.

El sistema FARO, que identifica y analiza en tiempo real los discursos de odio en redes sociales, detectó en abril 39.559 mensajes de carácter racista, xenófobo, antigitano, antisemita e islamófobo, comparado con los 32.941 comentarios detectados en marzo, lo que significa un aumento del 20 %.

El boletín revela que el 85 % de los contenidos en redes sociales buscan desacreditar a las personas inmigrantes, ya que presentan al grupo como amenaza (un 55 %) o incitan a su expulsión (un 30 %).

Estas dos categorías incrementaron significativamente respecto al mes anterior, cuando los contenidos que incitaban a la expulsión representaban un 16 % de los mensajes -casi la mitad que en abril-, y los que desacreditaban al colectivo eran un 36 %, lo que supone 19 puntos porcentuales menos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, el Boletín señala episodios concretos como las imágenes de las filas en los consulados como un ejemplo de los detonantes de este odio en redes sociales.

Por otra parte, el 7 % del contenido analizado recurre al uso de la ironía para transmitir narrativas discriminatorias mediante un tono aparentemente humorístico con el objetivo de favorecer la normalización de prejuicios, contribuyendo así a la creación de un clima hostil hacia los migrantes.

El uso del sarcasmo como vehículo del discurso de odio representa un mayor desafío para los sistemas de detección automática empleados por las plataformas, lo que deja suponer que las cifras reales son más altas.

La tasa de retirada de los contenidos de odio por parte de las plataformas se redujo, ya que eliminaron un 56 % de los mensajes reportados respecto a un 62 % retirado en marzo.

Respecto a la actividad de retirada de contenidos de las plataformas, TikTok sigue siendo la más eficiente con un 86 % de mensajes retirados. Por su parte, X retiró el 83 %, Instagram un 65 %, Facebook el 40 % y YouTube el 11 %.

El informe también destaca la incidencia del proceso de regularización en relación con los grupos diana, ya que el contenido dirigido hacia la categoría genérica 'inmigrantes' representó el 13 % del total de mensajes por primera vez.

Es el tercer grupo más referido tras las personas del Norte de África, que protagonizaron un 54 % de los comentarios, o los musulmanes, que concitaron un 38 %, 11 puntos más que en marzo.

El discurso de odio hacia la comunidad latinoamericana bajó, pasando de un 19 % de mensajes en marzo a 7 % en abril, acercándose a los afrodescendientes, que representó en abril el 8 %.

Se redujeron los mensajes que deshumanizan a las personas, que pasan de un 39 % en marzo a un 13 % en abril. También bajaron notablemente los contenidos vinculados con el 'conflicto armado', que fue uno de los principales detonantes en el mes de marzo (38 %) y en abril baja hasta un 11 %.