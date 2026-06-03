Messi corona su extraordinario palmarés con el Premio Princesa de los Deportes

El jurado ha otorgado este galardón al delantero, campeón de todo a nivel de clubes, con la selección de su país y a título individual, por su "deslumbrante talento" y su "excepcional trayectoria deportiva" y también por "su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos".

Además, Messi, campeón del mundo con Argentina en 2022 y que este año va a disputar su sexto mundial, se ha ganado "el respeto y admiración de todos por su ejemplar comportamiento dentro del campo y por su constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo", según recoge el acta que ha sido leída este mediodía en Oviedo por la presidenta del jurado, la nadadora Teresa Perales, que obtuvo este mismo reconocimiento en 2021.

El jugador nacido en Rosario (Argentina) el 24 de junio de 1987 y que actualmente milita en el Inter Miami CF es considerado el futbolista más exitoso de todos los tiempos, con cuarenta y siete títulos en su palmarés y cuenta con una trayectoria caracterizada por un alto impacto deportivo y muy regular en el tiempo.

A lo largo de diecisiete temporadas en el FC Barcelona, Messi lo ganó todo y se elevó a las cumbres del fútbol internacional: obtuvo cuatro Ligas de Campeones, diez ligas españolas, siete Copas de Rey, tres mundiales de clubes, tres Supercopas de Europa y siete Supercopas de España.

Además, es el jugador con más goles (672) y más victorias en los casi 126 años de historia del equipo catalán, cuyos problemas financieros le impidieron proseguir allí su aventura, tras lo que se asentó en París en 2021 en las filas del Paris Saint-Germain.

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Con el club francés, amplió su palmarés deportivo al alzarse con dos títulos de liga y una Supercopa de Francia a lo largo de dos temporadas.

Su trayectoria deportiva le ha hecho merecedor hasta en ocho ocasiones del Balón de Oro y otras seis veces ha ganado la Bota de Oro continental al máximo goleador de las ligas europeas, además de ser ocho veces 'Pichichi' de la española.

Messi está en posesión del récord Guinness como máximo goleador en un año natural con noventa y un goles en 2012, ha sido galardonado en dos ocasiones con el premio Laureus y es el único futbolista masculino que lo ha recibido en la categoría de mejor deportista del año (2020 y 2023).

En el ámbito internacional, es también el jugador con más partidos disputados y títulos alzados con la selección argentina, de los cuales destacan dos Copas América y, especialmente, el triunfo en la Copa Mundial de Catar en 2022, logro que consolidó definitivamente su legado deportivo.

Messi, concentrado ya en Kansas (Estados Unidos) con el combinado albiceleste para disputar su sexto mundial, aspira a ampliar, casi al borde de la retirada, su palmarés con un nuevo título con la selección que dirige Lionel Scaloni.

En el ámbito personal, Messi ha representado un modelo de superación, tras sufrir en la infancia un problema de crecimiento, y está considerado un referente global del deporte por su constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo, según sus compañeros de equipo.

Su trayectoria también ha sido reconocida con diversos honores institucionales y distinciones por su contribución al deporte e impacto social como embajador de Unicef desde 2010 y su labor solidaria a través de la Fundación Leo Messi, dedicada a promover el acceso a la educación y la salud para niños en situación de vulnerabilidad.

El Princesa de Asturias de los Deportes concedido al futbolista rosarino, que sucede en el palmarés a la tenista estadounidense Serena Williams, supone el noveno galardón que obtiene Argentina a lo largo de las 46 ediciones de estas distinciones, que comenzaron a otorgarse en 1981 aunque la categoría deportiva no se incorporó hasta 1987.

El argentino es el primer futbolista reconocido a nivel individual en esta categoría, después de recibirlo de forma conjunta los españoles Iker Casillas y Xavi Hernández en 2012 y las selecciones de fútbol de España (2010) y de Brasil (2002), pentacampeona del mundo.

El premio será entregado en octubre en una ceremonia que tendrá lugar en Oviedo (norte de España) en presencia de los reyes de España, la princesa Leonor y la infanta Sofía.