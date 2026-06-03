Meta estudia recurrir la sentencia del TGUE que designa a Messenger como gran plataforma

"Celebramos el fallo del Tribunal sobre Marketplace, que confirma que no debería haber sido designado como tal en primer lugar. Estamos revisando la decisión del Tribunal sobre Messenger y estamos considerando nuestras opciones", dijo a EFE un portavoz de la compañía.

El TUGE anuló hoy la decisión del Ejecutivo comunitario de designar a Marketplace como una gran plataforma, al considerar que no calculó correctamente su número de usuarios mensuales - que la ley de mercado digitales (DMA) fija en 45 millones -, pero avaló el cálculo que hizo respecto a Messenger.

Meta tiene ahora la posibilidad de recurrir el fallo ante el Tribunal de Justicia de la UE, la instancia superior de la justicia europea.

En concreto, el TGUE dijo que Bruselas designó a Marketplace como una gran plataforma en septiembre de 2023, sin tener en cuenta que Meta limitó en julio de ese mismo año el número de anuncios que un usuario podía publicar, unos cambios que "implicaban la desaparición del criterio utilizado por la Comisión para identificar a los usuarios profesionales".

Los jueces consideran que la Comisión no incluyó "ningún análisis concreto de dichas modificaciones", por lo que la designación de Marketplace como una gran plataforma "no está suficientemente motivada".

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En cambio, por lo que respecta a Messenger, el TGUE dijo que para calcular su número de usuarios, Bruselas no debe tener en cuenta solo los usuarios de Messenger que no son también usuarios de Facebook.

Y afirmó que "es un servicio de comunicaciones interpersonales (...) diferente de la red social Facebook", por lo que se pueden usar de forma independiente y además, "Meta promueve herramientas específicas de ese servicio que ofrecen a las empresas la posibilidad de interactuar con los usuarios".

La corte consideró además que Meta no aportó "argumentos suficientemente fundamentados" durante el juicio contra esta decisión de la Comisión.