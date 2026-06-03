México plantea ante la OCDE convertir cambios globales en desarrollo regional

La subsecretaria mexicana de Industria y Comercio, Ximena Escobedo, participa en representación de la dependencia en la Reunión del Consejo Ministerial de la OCDE 2026, que se celebrará este 3 y 4 de junio en la sede del organismo en París.

El encuentro coincide con la conmemoración del décimo aniversario del Programa Regional de la OCDE para América Latina y el Caribe.

Según un comunicado de la SE, México también presentó sus acciones para atraer inversión de calidad, fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas e impulsar la innovación como ejes de competitividad regional.

La participación mexicana inició el martes 2 de junio con la asistencia de Escobedo a la 22 Reunión del Grupo Directivo de Alto Nivel del Programa Regional de la OCDE para América Latina y el Caribe y al 18 Foro Económico Internacional sobre América Latina y el Caribe.

La Reunión del Consejo Ministerial es el principal foro de toma de decisiones de la OCDE a nivel ministerial y reúne a representantes de sus países miembros para deliberar sobre los principales retos económicos globales y definir prioridades estratégicas.

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Este año, los trabajos se centran en política industrial y competitividad, mejora regulatoria y competencia, así como en el papel de las habilidades y del capital humano en la implementación tecnológica.

En el marco de la reunión, la funcionaria participará en sesiones sobre política industrial, mejora regulatoria, desarrollo de capital humano, mercados abiertos, libre comercio y condiciones propicias para la inversión.

México también expondrá acciones vinculadas con el Plan México y el Programa Sectorial de Economía 2025-2030, entre ellas incrementar el contenido nacional, integrar mipymes a cadenas de valor, diversificar el comercio, promover inversión estratégica, desarrollar polos industriales regionales y fortalecer la educación técnica y dual.

La enviada sostendrá además encuentros de alto nivel para reforzar cooperación técnica y colaboración en inversión, política industrial y desarrollo productivo, según detalló Economía.