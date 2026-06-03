Milán cae un 1,07 % afectada por el precio del crudo y la tensión entre EE.UU. e Irán

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share disminuyó un 1,06 % hasta los 52.708,41 enteros.

Durante la jornada cambiaron de manos 383 millones de acciones por un valor de unos 3.627 millones de euros (unos 4.209 millones de dólares).

El parqué milanés operó en terreno negativo por el encarecimiento del precio del crudo, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, declarara que no descarta prolongar el bloqueo sobre el estrecho de Ormuz hasta septiembre.

Las pérdidas estuvieron encabezados por la multinacional automovilística Stellantis, que cayó un 4,04 %, seguida de la firma de soluciones auditivas Amplifon (-3,20 %), el grupo de defensa Leonardo (-2,81 %), la red de pago Nexi (-2,51 %) y el fabricante de vehículos de lujo Ferrari (-2,44 %).

En cambio, la biotecnológica Diasorín lideró las ganancias, con una subida del 2,19 %, seguida de la red eléctrica Terna (1,72 %), el operador de juegos de azar Lottomatica (1,63 %), la energética Eni (1,34 %) y la gasista Snam (1,30 %).