Ministro de Ecuador asegura que último incendio en la mayor refinería fue provocado

"Quienes planificaron, ejecutaron o colaboraron con este atentado deberán responder ante la justicia. No habrá espacio para la impunidad", señaló Reimberg, sin aportar pruebas, en su cuenta de la red social X.

El ministro también aseguró que "todos los responsables ya fueron identificados y serán procesados", y advirtió de que, frente a estos actos criminales, "la respuesta del Estado será firme, contundente y dentro del marco de la ley".

Horas antes, el funcionario había vinculado a los supuestos responsables del incendio con algunas de las ocho personas detenidas durante la madrugada de este miércoles en varias provincias del país, entre ellas Esmeraldas, fronteriza con Colombia, dentro de una investigación por un presunto lavado de dinero, aunque no dio detalles de las supuestas conexiones.

Entre los arrestados figura el alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, del opositor movimiento Revolución Ciudadana (RC), liderado por el expresidente Rafael Correa (2007 - 2017) y que está suspendido.

De acuerdo al ministro, las consecuencias del incendio a la refinería provocaron que, entre marzo y mayo, Ecuador se viera "obligado a incrementar las importaciones de diésel y naftas en más de 350 millones de dólares para garantizar el abastecimiento nacional".

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Esta situación se produjo, además, "en un contexto de precios internacionales históricamente altos de los combustibles líquidos, lo que generó un impacto neto negativo de 118 millones de dólares en la balanza comercial ecuatoriana durante ese mismo período", indicó.

El último incendio en la Refinería Esmeraldas se registró el 1 de marzo y obligó a paralizar parcialmente sus operaciones, después de que se habían retomado meses antes tras labores de mantenimiento por un sismo y otro incendio que ocurrieron en abril y mayo del año pasado.

Este martes, la estatal petrolera Petroecuador anunció la reanudación progresiva de las operaciones del centro refinador, lo que permitirá principalmente reducir la importación de diésel premium.

La Refinería de Esmeraldas, ubicada en la provincia costera del mismo nombre, tiene capacidad para procesar hasta 110.000 barriles diarios de crudo.