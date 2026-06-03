Ministros de México y España dialogan sobre energía, inversión y desarrollo económico

En un comunicado, la secretaria mexicana indicó que en el marco de la visita de trabajo de Cuerpo a México se citó con él "para intercambiar perspectivas sobre energía, inversión y desarrollo económico, e identificar nuevas oportunidades de cooperación entre ambas naciones"

Además, dijo que compartieron la visión de "fortalecer la seguridad energética, impulsar proyectos de inversión y promover el intercambio técnico que contribuya al desarrollo sostenible de México".

La cita entre González Escobar y Cuerpo ocurrió horas después de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reuniera de modo virtual con Cuerpo, desde la sede de la Secretaría de Economía de México, debido a que las protestas en el centro de Ciudad de México impidieron el desplazamiento de la delegación española hasta Palacio Nacional, informaron a EFE fuentes españolas.

Cuerpo, que se encuentra en México de visita oficial, tenía previsto verse con Sheinbaum en Palacio Nacional junto a una delegación de empresarios españoles, pero el centro histórico de la capital mexicana se encuentra bloqueado por la manifestaciones de los maestros mexicanos que demandan mejoras laborales.

El vicepresidente español se encontraba acompañado, por parte de México, por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard; el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco; y el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, según indicaron esas fuentes.

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A primera hora, Cuerpo inauguró junto a Ebrard el Encuentro Empresarial España-México, en la remarcó los estrechos lazos económicos entre ambas partes y defendieron una relación "ambiciosa" y "de largo plazo entre dos socios estratégicos".

México y España se comprometieron este martes a trabajar para duplicar el comercio bilateral hacia 2030 y elevar la inversión en al menos un 50 por ciento, en una nueva etapa de relación económica apoyada en el acuerdo modernizado entre México y la Unión Europea (UE).

La propuesta se da tras la firma del acuerdo modernizado entre México y la Unión Europea, que ambos presentaron como el marco que dará reglas claras, previsibilidad y facilidades para la relación económica durante las próximas décadas.

Ambos funcionarios defendieron que la relación vive un momento de fortalecimiento, tras la reciente visita a España de Sheinbaum, la primera de un mandatario mexicano desde 2018, y su reunión con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.