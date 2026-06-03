Muere el cantante Peabo Bryson, intérprete de éxitos de Disney y referente del R&B

La familia del artista confirmó el fallecimiento en un comunicado difundido por medios como People y Variety, en el que indicó que el cantante murió días después de haber sufrido un derrame cerebral.

El texto señaló que el intérprete "partió en paz" ayer, "rodeado del amor de sus familiares y las personas más cercanas a él".

"Aunque estamos devastados, nos reconforta saber cuan querido fue Peabo y cuántas vidas tocó con su voz y su espíritu generoso. Su legado y su música vivirán por generaciones", añadieron.

Nacido en Greenville, Carolina del Sur, Bryson desarrolló una carrera de más de cinco décadas marcada por éxitos como 'If Ever You're in My Arms Again', 'Can You Stop the Rain' y 'Tonight, I Celebrate My Love', además de populares duetos con artistas como Roberta Flack, Natalie Cole y Regina Belle.

Su mayor reconocimiento internacional llegó en la década de 1990 gracias a sus colaboraciones para Disney.

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En 1992 ganó un Grammy por 'Beauty and the Beast', junto a la cantante canadiense Céline Dion, y al año siguiente obtuvo otro por 'A Whole New World', junto a Regina Belle, para la banda sonora de 'Aladdin'.

Tras conocerse la noticia, Dion expresó su pésame en redes sociales y recordó el vínculo que forjaron durante la grabación de "Beauty and the Beast".

"Estoy desconsolada tras escuchar que hemos perdido a Peabo Bryson. Su increíble voz y su espíritu amable encarnaban la belleza de la canción y de la interpretación", escribió Dion en un mensaje difundido en X.

La artista recordó a su vez que Byrson la impulsó en su carrera cuando apenas estaba aprendiendo a cantar en inglés.

"Siempre lo recordaré como un símbolo de la alegría que la música trajo a mi vida", agregó en la publicación, acompañada de una foto de ambos en una alfombra roja.