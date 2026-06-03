Muere un soldado libanés y dos más resultan heridos en sendos ataques israelíes

Por un lado, el Ejército libanés anunció en un comunicado el fallecimiento de un militar, identificado como Omar Khodr, en un bombardeo atribuido a Israel mientras un grupo de soldados "viajaban por la carretera que une Nabatieh con Kfar Tebnit".

La acción se produjo después de que un primer ataque alcanzara también un vehículo del Ejército, esta vez en la carretera entre Nabatieh y la localidad de Deir al Zahrani, y causara heridas a otros dos de sus miembros, indicó por otro lado la institución.

Esta es la tercera acción que afecta a militares libaneses en las últimas 24 horas, pues ya el martes se registraron dos heridos más en sus filas a causa del ataque de un avión no tripulado en otra zona del sur del país.

El Ejército libanés no participa en la actual guerra entre Israel y el grupo chií libanés Hizbulá, aunque ha sido objetivo de diversos ataques desde su inicio hace ya tres meses.

De hecho, estas fuerzas son consideradas la espina dorsal de cualquier futura solución negociada al actual statu quo, pues estarían encargadas de implementar un potencial desarme de Hizbulá y de sustituir su presencia armada en las zonas que controla de facto.

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Washington anunció esta semana un supuesto nuevo acuerdo de tregua para el Líbano, que por el momento no se ha traducido en cambios sobre el terreno.