ONG en Venezuela contabiliza 404 presos políticos, 39 de ellos con nacionalidad extranjera

Según cifras de Foro Penal -publicada en X-, en el país suramericano hay 369 hombres y 35 mujeres en prisión por motivos políticos.

Del total de presos políticos, 225 son civiles, entre ellos un adolescente, y 179 militares, según la organización.

Además, 167 de esas personas están condenadas y las otras 237 no, aseguró el ente no gubernamental, que desde 2014 contabiliza 19.102 detenciones con fines políticos en el país suramericano.

Hace dos semanas, el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, anunció la liberación de trescientas personas como parte de una nueva tanda de excarcelaciones, paralela a las otorgadas a través de la amnistía aprobada en febrero pasado.

Días después, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que en las "próximas horas" se alcanzarían quinientas excarcelaciones.

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Sin embargo, los familiares de los presos políticos han denunciado que el Gobierno no ha cumplido con las excarcelaciones prometidas.

Entre los excarcelados recientemente están tres exfuncionarios de la extinta Policía Metropolitana de Caracas que fueron condenados a treinta años de prisión por hechos relacionados con el fallido golpe de Estado contra Hugo Chávez (1999-2013) en 2002.

Igualmente, fueron liberadas una adolescente de 16 años y Merys Torres de Sequea, madre del capitán Antonio Sequea, condenado a veinticuatro años de cárcel por presuntamente formar parte de un ataque marítimo fallido contra el Gobierno de Nicolás Maduro en mayo de 2020.

También salieron de prisión ocho militares que estuvieron detenidos por casi diez años acusados de una presunta conspiración contra el Ejecutivo de la que también fue señalado el exministro de Defensa Raúl Isaías Baduel, quien falleció en 2021 bajo custodia del Estado.

Así mismo, fue excarcelado el exalcalde opositor Nervins Sarcos, quien estuvo detenido durante dieciséis meses, acusado, según el Ejecutivo, de presuntos vínculos con el "tráfico de estupefacientes" y "mafias".