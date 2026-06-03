Orbán ordenó personalmente incautar en Hungría oro y dinero ucraniano, asegura la prensa

El anterior Gobierno húngaro decidió el 5 de marzo pasado, en plena campaña para las elecciones legislativas del 12 de abril, asaltar el 'convoy de oro' ucraniano pese a que no existía ninguna justificación profesional para esa operación.

Tras la publicación de la investigación periodística, el nuevo primer ministro húngaro, el conservador Péter Magyar, afirmó que Orbán "debe asumir su responsabilidad".

"Viktor Orbán controlaba directamente a las fuerzas del orden y a los organismos de inteligencia. Podía decidir sobre redadas o incluso retrasar procedimientos judiciales. Debe asumir la responsabilidad", escribió el mandatario en Facebook.

Tras interceptarse el convoy ucraniano, el Gobierno de Orbán incautó 40 millones de dólares y 35 millones de euros en efectivo que pertenecían al citado banco, además de nueve lingotes de oro.

Todo ello, mediante un decreto del Gobierno que aludía a la seguridad nacional en medio de sospechas de blanqueo de capitales y supuestos vínculos con la 'mafia ucraniana', acusaciones rechazadas categóricamente por el Oschadbank.

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Tras las elecciones legislativas del 12 de abril, ganadas por Magyar y su partido Tisza con amplia mayoría, un fiscal revisó los documentos y concluyó que no había pruebas de que los ucranianos representaran una amenaza para la seguridad nacional del país.

Al final, Hungría devolvió el 6 de mayo el dinero y el oro incautados a Ucrania y seis días después revocó las órdenes de deportación y levantó la prohibición de entrada y residencia en el espacio Schengen que, con una vigencia de tres años, había sido impuesta a los siete empleados del Oschadbank.

Ucrania debe transportar divisas extranjeras desde el extranjero por vía terrestre, en vehículos especiales, debido al cierre de su espacio aéreo desde el inicio de la invasión rusa, en febrero de 2022.