Parque de Universal en Reino Unido requerirá casi 10.000 millones de dólares de inversión

Al anunciarse el alcance de la inversión y el nombre del parque, Universal United Kingdom Resort, el primer ministro británico, Keir Starmer posteó hoy en sus redes: "¡Nos vemos allí en 2031!".

El gigante estadounidense del entretenimiento promete atraer a 8,5 millones de visitantes al año, de los que un millón serán turistas extranjeros en este parque de 197 hectáreas. Calcula que el parque generará un beneficio de 50.000 millones de libras (unos 67.000 millones de dólares) para 2055.

De la inversión total, Universal aportará 5.000 millones de libras (unos 6.700 millones de dólares) durante los cinco años de construcción y 1.000 millones más en capital adicional durante los 10 primeros años de operaciones.

El resto, unos 1.300 millones de libras (algo más de 1.700 millones de dólares), lo aportará el Gobierno británico, principalmente para potenciar la infraestructura local y regional, así como los accesos de transporte al parque, situado a poco más de una hora al norte de Londres.

El Gobierno laborista de Keir Starmer ha destacado que la construcción del parque va a generar 20.000 empleos, más otros 8.000 durante su funcionamiento a partir de 2031.