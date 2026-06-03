Pekín dice que "diferentes sistemas sociales" no obstaculizan 'reunificación' con Taiwán

En una rueda de prensa, la portavoz del organismo Zhu Fenglian afirmó que el futuro de la isla "solo puede y debe ser decidido conjuntamente por los más de 1.400 millones de chinos, incluidos los compatriotas taiwaneses".

La vocera sostuvo que la "reunificación pacífica" y la fórmula conocida como 'un país, dos sistemas' constituyen la "mejor forma de lograr la unificación nacional", así como la opción que "más se ajusta a los intereses fundamentales de la nación china, incluidos los compatriotas taiwaneses".

También afirmó que ese modelo es la "mejor elección" para preservar "el sistema social y el modo de vida" actuales de la isla.

Según Zhu, el gobernante Partido Democrático Progresista (PDP) de Taiwán "rechaza deliberadamente la reunificación pacífica" y "difama" la fórmula de 'un país, dos sistemas' con el objetivo de "engañar a la opinión pública" y "confundir a los ciudadanos taiwaneses".

"Hay que subrayar que tener sistemas distintos no es un obstáculo para la unificación, y mucho menos una excusa para la división", afirmó la portavoz.

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Pekín lleva años proponiendo para Taiwán la fórmula de "un país, dos sistemas", el mismo modelo que se aplicó en Hong Kong tras su regreso a la soberanía china en 1997.

Sin embargo, en la isla numerosas voces han advertido de que su eventual implantación podría socavar sus libertades y su sistema democrático, especialmente tras la evolución de la excolonia británica desde las protestas multitudinarias antigubernamentales de 2019.

Las autoridades de Pekín consideran a Taiwán una "parte inalienable" de su territorio y no han descartado el uso de la fuerza para hacerse con su control, mientras el Gobierno de Taipéi sostiene que solo los 23 millones de habitantes de la isla autogobernada pueden decidir su futuro político.