Perú y Ecuador se consideran como "un referente de diálogo, entendimiento y cooperación"

La Cancillería peruana indicó en un comunicado que ambos diplomáticos ratificaron "los profundos vínculos históricos, culturales y humanos que unen a ambos países" y celebraron los más de 25 años de paz tras los acuerdos que zanjaron los conflictos limítrofes entre las dos partes.

También confirmaron "la solidez de una relación bilateral ejemplar, cimentada en los principios de amistad, confianza mutua, solidaridad, respeto recíproco, buena vecindad, cooperación e integración, y firme compromiso con la lucha frontal contra la delincuencia organizada transnacional".

Asimismo, expresaron su satisfacción por los avances en la ejecución de los compromisos acordados en la reunión de Quito en 2025.

Estos progresos tuvieron lugar en áreas como seguridad y defensa, comercio, inversiones y turismo; asuntos fronterizos, infraestructura y conectividad; temas ambientales y mineros; asuntos sociales y culturales; promoción de nuestra complementariedad económica e integración fronteriza; y la lucha contra la delincuencia organizada transnacional.

Denegri y Dávalos coincidieron en la importancia de continuar impulsando los temas pendientes de la agenda bilateral mediante una coordinación estrecha y permanente entre las instituciones competentes de ambos países.

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En ese sentido, concordaron reforzar su compromiso de fortalecer el diálogo bilateral frente a los desafíos comunes, "convencidos de que la paz, la cooperación y la integración constituyen pilares esenciales para el desarrollo y la prosperidad compartida".

Así, anticiparon que el próximo encuentro presidencial y gabinete binacional entre Perú y Ecuador tendrá lugar en la segunda mitad de este año en Lima.

En esta cita se prevé que el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa, llegue para reunirse con el presidente que salga elegido este domingo de la segunda vuelta de las elecciones entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez.