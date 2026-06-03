Petro rectifica por orden judicial una acusación contra hermanos del senador Bernie Moreno

"Los señores Roberto Moreno Mejía y Luis Alberto Moreno Mejía no han sido sujetos de decisión penal alguna, ni de imputación, ni de acusación, ni de condena", señaló el mandatario en un mensaje publicado en X.

Roberto Mejía es un constructor, fundador de Amarilo, la empresa de vivienda más grande Colombia, mientras que Luis Alberto Moreno fue presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y embajador en Estados Unidos.

La decisión judicial se originó por declaraciones que hizo el mandatario durante un consejo de ministros del 21 de octubre de 2025, cuando vinculó a los hermanos Moreno con el caso del Banco del Pacífico, entidad financiera cuya compra y posterior crisis a finales de los años 90 dio lugar a investigaciones y debates políticos liderados por Petro cuando era congresista.

En esa intervención, Petro aseguró que Luis Alberto Moreno estaba "metido en otro negocio" relacionado con el Banco del Pacífico y el supuesto "robo" de esa entidad financiera, afirmaciones que dijo haber sustentado en investigaciones y debates de control político realizados cuando era congresista.

Al referirse a Bernie Moreno, senador republicano por Ohio y crítico de su Gobierno, Petro dijo que sus hermanos están involucrados "en otro negocio que se publicó en un libro" y que él denunció en un debate en el Congreso, sobre "el robo del Banco del Pacífico, y que los colombianos medio todavía recuerdan".

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Los hermanos Moreno presentaron entonces una acción de tutela y, en diciembre de 2025, un juzgado administrativo de Bogotá ordenó al mandatario retractarse pues sus declaraciones excedían los límites de la liberad de expresión porque "imputaban posibles delitos sin sustento probatorio ni condenas previas".

Petro agregó en su comunicado que se mantiene en las conclusiones que expuso en el libro 'El caso del Banco del Pacífico', publicado en 2005 a partir de las investigaciones y debates de control político que lideró como congresista, y aseguró que la obra será editada nuevamente.