Policía investiga muerte de cuatro personas, incluidas dos niñas, en un hogar de Florida

Los agentes no informaron acerca de la causa de la muerte de los dos adultos y las dos menores, y se limitaron a indicar que una de las fallecidas era la madre de las niñas, según informó la Oficina del Sheriff de Miami-Dade a medios locales.

Según la Policía, recibieron anoche una llamada para verificar la salud de una persona en ese hogar.

Las fuerzas del orden no precisaron cuál era la relación del otro adulto fallecido, un hombre, con el resto de cuerpos, ni el estado en que encontraron los cadáveres, aunque una investigación ya está en marcha a cargo de la división de Homicidios.

La alcaldesa de Doral, Christi Fraga, publicó hoy un comunicado con sus condolencias por la tragedia, que recordó sirve de recordatorio para "continuar teniendo conversaciones honestas sobre la salud mental, la violencia doméstica, el bienestar emocional y la importancia de hablar cuando algo no está bien".

"Debemos estar pendientes unos de otros, hacer preguntas difíciles y alentar a quienes están luchando a buscar ayuda antes de que las situaciones escalen hacia un dolor irreversible", sentenció Fraga.

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En Doral habita la mayor comunidad venezolana en Estados Unidos.