Portugal y Austria, nuevos miembros europeos del Consejo de Seguridad de la ONU

Las candidaturas de Portugal y Austria vencieron a la de Alemania, la otra candidata a ocupar uno de esos dos asientos como miembros no permanentes del Consejo.

Portugal obtuvo 134 apoyos para entrar en el órgano de la ONU y Austria 131 votos, mientras que Alemania recabó 104.

Para ser elegidos miembros del Consejo, los países necesitaban el respaldo de dos tercios de la Asamblea General, que en este caso eran 127 países.

Esta será la cuarta vez que Portugal y Austria sean miembros no permanente del Consejo de Seguridad. La más reciente para Austria fue para el periodo 2009-2010 y la de Portugal para el de 2011-2012.

Después de que la presidenta de la Asamblea General, Annalena Baerbock, diera a conocer el resultado de la votación, ambas naciones celebraron eufóricas su ingreso en el órgano de las Naciones Unidas.

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Su mandato iniciará el próximo 1 de enero, cuando tomarán el relevo de Dinamarca y Grecia, y concluirá el 31 de diciembre de 2028.

Portugal y Austria no serán las únicas naciones europeas en el órgano. Letonia es miembro no permanente del Consejo de Seguridad hasta el 31 de diciembre de 2027 y Francia y Reino Unido son miembros permanentes.

Se espera los países del viejo continente mantengan una postura de bloque, especialmente respecto a la guerra de Ucrania, como han hecho hasta ahora la mayoría de países europeos que han formado parte.

Además, se unirán a Baréin, Colombia, Liberia y la República Democrática del Congo, los otros cinco miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, cuyo mandato termina a finales de 2027, y a China, Estados Unidos y Rusia, los otros tres miembros permanentes, que junto a Francia y Reino Unido son los únicos con poder de veto.

Precisamente ese poder marca la principal diferencia entre los miembros con mandatos caducos y las cinco potencias. Todos tienen voz y voto en el Consejo de Seguridad, pero la agenda y las resoluciones aprobadas suelen estar condicionadas al veto de las cinco potencias.