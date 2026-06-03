Sheinbaum cuestiona filtración de supuestas indagaciones de EEUU a gobernadores mexicanos

Las declaraciones de la mandataria ocurren después de que el diario estadounidense Los Angeles Times informara que autoridades de Estados Unidos investigan a los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, ambos del partido gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), por presuntos vínculos con el crimen organizado.

"Salió una nota en Los Ángeles Times, ¿no? De dos gobernadores, entiendo que ellos tienen que aclarar. Pero antier o ayer lo dije, o sea, qué intención con quitar la visa y además hacerlo público. O sea, vamos a filtrar. Porque así lo se actúa por algunos sectores", afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum también sugirió que la divulgación de versiones sobre la eventual revocación de visas podría tener un efecto intimidatorio.

"Para decirle a los mexicanos, 'Aguas, aguas (cuidado), te van a quitar la visa'. O sea, hay que estar tranquilos. Cuando uno está tranquilo con sus convicciones (...), entonces pueden venir estas cosas, pero ¿cuál es el interés? ¿Cuál?", cuestionó.

Agregó que su Gobierno tiene motivos para cuestionar el origen y propósito de estas versiones.

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"Tenemos todo el derecho al menos de la duda. Al menos", sostuvo.

Según Los Angeles Times, que cita fuentes anónimas, Durazo y Villarreal habrían sido despojados de sus visas estadounidenses como parte de investigaciones penales relacionadas, respectivamente, con presuntos vínculos con el crimen organizado y con el contrabando de combustible, conocido en México como huachicol.

No obstante, el periódico señaló que ambos gobernadores continúan ingresando regularmente a Estados Unidos en el marco de programas de cooperación con autoridades de ese país.

Villarreal rechazó las acusaciones en un comunicado enviado al diario y las calificó como falsas.

Esta investigación se suma a la acusación contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por supuestos nexos con el narcotráfico.

Las revelaciones se producen en un contexto de creciente presión de la Administración del presidente, Donald Trump, sobre México para intensificar el combate a los carteles de la droga.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump designó a varios carteles mexicanos como organizaciones terroristas y ha impulsado una estrategia más agresiva contra el narcotráfico.

La controversia surge además un día después de que Sheinbaum pidiera al embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, respetar los asuntos internos del país tras sus declaraciones sobre la cooperación bilateral en materia de seguridad.