Sheinbaum se reúne con el vicepresidente español Cuerpo en el Palacio Nacional

Durante su visita de dos días a México, el también ministro español de Economía participó en el Encuentro Empresarial México-España y se reunió con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, con quien se comprometió a trabajar para duplicar el comercio bilateral para 2030.

En conferencia de prensa en Ciudad de México antes de verse con Sheinbaum, Cuerpo indicó que lleva "un mensaje de confianza" por parte de las empresas de ambos países con una inversión bilateral que alcanzará los 100.000 millones de euros y "perspectivas de crecimiento".

"También la ilusión por la ventana de oportunidad que se abre con el excelente momento de la relación institucional, con ese marco genérico que se abre con el acuerdo modernizado con la Unión Europea (UE) y México, y en el que España quiere ser avanzadilla para aprovechar este nuevo marco", aseguró el vicepresidente español.

La visita de Cuerpo es la primera de un estado miembro de la UE a México desde la firma, el 22 de mayo, del Acuerdo Global Modernizado entre la Unión Europea y México, que "liberaliza más del 85 % de las líneas arancelarias, deja al 99 % de los productos intercambiados libres de arancel y refuerza el marco de protección de inversiones".

España es el segundo país inversor en México, solo por detrás de Estados Unidos, con unas 6.000 empresas de capital español presentes en sectores clave que respaldan cerca de medio millón de empleos, mientras que México es el primer destino de las exportaciones españolas en América Latina, con más de 10.300 empresas exportadoras al país.

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Además, México se ha consolidado como el principal inversor latinoamericano en España, con cerca de 700 empresas que generan alrededor de 55.000 empleos y un stock acumulado cercano a 35.000 millones de euros, más de la mitad del total procedente de toda América Latina.