Starmer se enzarza con el populista Farage por incitar a la "ira" por motivos raciales

La muerte en diciembre de 2025 de Henry Nowak, un blanco británico de 18 años y de origen polaco, causó una gran conmoción en el Reino Unido después de que unas imágenes captadas por las cámaras corporales de la policía mostrasen al chico tumbado en el suelo mientras los agentes lo esposaban sin hacer caso a sus quejas de que estaba herido y no podía respirar.

Al lado de Nowak, otro joven de 23 años llamado Vickrum Digwa hablaba de pie con los agentes y acusaba al chico de haber proferido insultos racistas contra él. Minutos después Nowak pierde la vida.

En las imágenes grabadas por los agentes, se oye a Nowak decir repetidamente: "Me han apuñalado", a lo que un agente responde: "No creo que sea así, amigo".

La polémica por la actuación de la Policía provocó la indignación de un grupo de personas, que anoche provocaron disturbios en las calles de Southampton y arrojaron todo tipo de objetos, como piedras y latas, contra agentes que trataban de mantener el orden.

En la sesión semanal de control al primer ministro en la Cámara de los Comunes del Parlamento, Farage pidió hoy a Starmer que tomara medidas contra lo que calificó de un "doble rasero" de las fuerzas del orden y avisó de que la "ira" de anoche en Southampton podría agravarse si la población pierde la confianza en la Policía.

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Ante esta afirmación, Starmer dijo que no creía que hubiera en el país un sistema policial de doble rasero y que le sorprendía "profundamente" que Farage hablase de esa manera.

"La familia, sumida en el dolor, nos ha pedido que no respondamos como lo ha hecho el líder de Reform. Nos lo han pedido. Han perdido a su hijo en las circunstancias más terribles. Nos hacen una simple súplica como seres humanos: por favor, no nos aprovechemos de su situación", señaló Starmer.

"Su respuesta (por Farage) ha sido incitar a la ira. Esa es su respuesta a un padre que ha perdido a su hijo y que pidió que esto no sucediera. Explotar esta tragedia para crear resentimiento y división sería incorrecto en cualquier circunstancia, pero hacerlo cuando la familia pide expresamente que no lo hagan es imperdonable.", puntualizó Starmer en medio de un silencio sepulcral en los Comunes.

Pese a la polémica por la actuación policial, el asesino del joven fue condenado el lunes a cadena perpetua con un mínimo de 21 años en prisión.

En el Reino Unido hay cada vez más un recelo hacia la inmigración -aunque Digwa es nacido y criado en Southampton- y a la tolerancia interreligiosa, con críticas desde la derecha a un supuesto sesgo favorable a las poblaciones no blancas en la concesión de ayudas y subsidios, en perjuicio de la población nativa.