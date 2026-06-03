Trump dice que Irán acordó no tener armas nucleares pero que podrían "cambiar de opinión"

Trump insistió en que impedir que Teherán se haga con un arma nuclear es el principal motivo de la ofensiva lanzada contra ese país junto a Israel el 28 de febrero pasado y afirmó que esta es una línea roja para Washington en las conversaciones de paz, amenazadas por la reciente escalada israelí en el Líbano.

"Ellos ya han aceptado que no van a tener un arma nuclear", dijo el mandatario en el pódcast 'Pod Force One' del New York Post. Al ser preguntado una vez más sobre si Teherán accedió a este punto, aseguró: "Oh, sí, han aceptado eso".

Sin embargo, el presidente estadounidense advirtió de que el liderazgo iraní puede revertir este compromiso, en un complejo diálogo en el que ambas partes han intercambiado borradores de acuerdo sin visos aún de un pacto final a pesar de que Trump ha reiterado que están muy cerca de finalizar las negociaciones.

"Quiero decir, ahora pueden cambiar de opinión, pero ese fue uno de los puntos que han tenido que aceptar, han aceptado eso. Ese era el gran tema”, dijo sin dar más detalles sobre otros elementos incluidos en las conversaciones.

A pesar de que Teherán anunció la suspensión del diálogo de paz con Washington en represalia por la escalada israelí en el Líbano, Trump negó este martes que haya habido una suspensión en las negociaciones y aseguró que estas prosiguen.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entre sus últimas exigencias, Irán reclama el cese de los ataques de Israel en territorio libanés, mientras que EE.UU. busca la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio mundial de petróleo bloqueada por Teherán en respuesta a la guerra.

En el mismo pódcast del New York Post, Trump confirmó que llamó "jodidamente loco" al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, durante una llamada telefónica para discutir la desescalada en el Líbano, pero afirmó que ambos trabajan muy bien juntos.

También dijo que le "gustaría" conocer al líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jameneí, y afirmó que probablemente se reunirá con él "en algún momento, dependiendo de cómo se desarrollen las cosas".