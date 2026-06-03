Un alcalde y un juez detenidos en operativo contra presunto lavado de activos en Ecuador

La investigación, que tomó un año, determinó que la empresa Reypezpacific S.A., de la cual Villacís tiene el 98 % de acciones, presuntamente "mantenía vínculos con personas y compañías investigadas por lavado de activos", dijo el ministro del Interior, John Reimberg.

Entre esas compañías -dijo el ministro- figura Pezymar Export S.A.S., "actualmente procesada por ese delito y relacionada directamente con Flavio Leonardo Briones Chiquito alias Mexicano, cabecilla de Los Lobos (grupo criminal), y Mendoza Tuárez Génesis Michelle, ambos asesinados en Manta en 2025".

Según las investigaciones, la estructura habría obtenido aproximadamente diecisiete millones de dólares de origen presuntamente ilícito e intentado ocultarlos mediante empresas relacionadas, transferencias a terceros y operaciones financieras complejas.

La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) identificó transferencias por cerca de siete millones de dólares a distintos beneficiarios. Aproximadamente 240.000 dirigidos a funcionarios públicos y retiros en efectivo por unos 320.000 dólares, dijo Reimberg.

Además, operaciones mediante transporte de valores por unos 980.000 dólares y movimientos financieros por aproximadamente 7,5 millones de dólares, pese a que los ingresos reportados al Servicio de Rentas Internas alcanzaban apenas 252.000 dólares, detalló el alto funcionario.

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La Fiscalía, que inició la investigación previa el pasado 26 de noviembre, informó que en el operativo se realizaron dieciocho allanamientos en las provincias de Santa Elena (suroeste), Pichincha (cuya capital es Quito), Esmeraldas y Sucumbíos, estas dos últimas fronterizas con Colombia.

Además de Villacís, entre los detenidos figuran Jorge Bolívar P.G., juez del Consejo de la Judicatura en el municipio de Nueva Loja (Sucumbíos); y el exjuez de Esmeraldas, así como el exjuez Kleber Andrés S.T.

Así mismo, fueron capturados Luis Jheovanny R.T., beneficiario de dinero en efectivo producto de una acción de protección empleados contra la empresa pública Petroecuador; Juan Alberto L.C., abogado en ese caso; y Diego Geovanny M.T., funcionario de la Unidad Judicial de la ciudad de Atacames (Esmeraldas).

También se detuvo a Carol Zuleyka L.H., funcionaria de una ONG y de la alcaldía de Esmeraldas, y a Jonathan Geovanny M.B., funcionario de la Unidad Judicial de Atacames.

En los allanamientos del llamado caso 'Blindado' se recabaron indicios como terminales móviles, computadoras, dinero en efectivo, vehículos, armas de fuego y documentos.

En una primera reacción, el expresidente Rafael Correa (2007-2017), líder del RC, vinculó la detención de Villacís a temas políticos relacionados con las elecciones locales del próximo 29 de noviembre, en las que su agrupación no podrá participar al estar suspendida temporalmente pues es parte de una investigación judicial en otro caso.

"Realmente increíble. Es el cuarto alcalde de una capital provincial al que le impiden la reelección: Guayaquil, Cuenca, Portoviejo y, ahora, Esmeraldas", escribió Correa en X, en la que aseguró que Villacías presuntamente podría haber derrotado "fácilmente" a la candidata oficialista. "Estos sinvergüenzas quieren ganar el partido jugando solitos", anotó.

De su lado, la asambleísta por la RC, Paola Cabezas, convocó a sus seguidores para respaldar a Villacís en las afueras de la alcaldía de Esmeraldas, aunque el burgomaestre ya fue trasladado a Quito.

Reimberg dijo que continúan las investigaciones del caso, que se han extendido, además, a indagaciones sobre un incendio que se registró en la refinería de Esmeraldas, la más importante de Ecuador. "No fue ningún accidente, fue un acto que se cometió para afectar a los ecuatorianos por montos superiores a los cien millones de dólares", dijo.