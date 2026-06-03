Un tren con 900 personas a bordo descarrila al este de Cuba sin que se reporten heridos

El accidente ocurrió en la noche de este martes cuando el tren 13, que cubría la ruta entre Santiago de Cuba y La Habana, circulaba por el kilómetro 669 de la vía central, en un lugar nombrado Apartadero de Cruces Sabanazo.

Reportes de medios estatales refirieron que equipos de rescatistas y especialistas en transporte ferroviario trabajan en el sitio para evaluar las condiciones del terreno y el estado del convoy.

Autoridades locales del Transporte coordinaron la continuidad del viaje de los pasajeros, así como las medidas requeridas para el restablecimiento de las afectaciones. Además se constituyó una comisión investigadora para "esclarecer las causas y condiciones" que provocaron el siniestro.

Datos divulgados por la Unión de Ferrocarriles de Cuba reflejan que durante 2025 se reportaron al menos nueve accidentes ferroviarios y entre las causas identificadas se citan fallos técnicos, problemas en la infraestructura, presencia de animales en las vías y errores operacionales.

Entre esos accidentes figura el ocurrido el 10 de mayo, cuando descarriló un tren de carga que transportaba alcohol entre una destilería de la provincia de Sancti Spíritus (centro) y la fábrica de ron de Santa Cruz del Norte (oeste).

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Tres meses después, otro tren de carga que transportaba miel a granel se descarriló en la línea férrea Hershey, en la provincia de Mayabeque, provocando el vuelco de tres vagones cisternas.

Autoridades ferroviarias han reconocido que la red cubana arrastra un deterioro profundo, con vagones y locomotoras obsoletos, tramos de vía en mal estado y serias deficiencias en el control de tráfico, a lo que se suma el déficit de piezas de repuesto y la escasa inversión en señalización moderna.