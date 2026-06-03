Unesco pide reforzar la educación en el inicio de la 38 sesión del Consejo de Biosferas

La directora general adjunta de la Unesco, la sueca Åsa Regnér, dijo durante el acto de apertura del consejo que la protección efectiva de las biosferas del mundo precisa del fortalecimiento de tres pilares: la ciencia, la educación y la participación de las comunidades locales, especialmente las indígenas, a las que consideró guardianes de "enormes" conocimientos sobre los ecosistemas.

"Ninguna reserva de la biosfera puede progresar sin sus jóvenes, sin mujeres, sin sus hombres, sin sus niños y niñas que viven ahí y eso implica reconocer quiénes son esas personas (...), también significa respetar los derechos de los indígenas y las minorías", agregó.

A la inauguración del encuentro también acudió el presidente paraguayo, Santiago Peña, quien recordó que su país ya cuenta con tres reservas de biosfera reconocidas por la Unesco, el Bosque Mbaracayú, Chaco e Itaipú, al tiempo que reiteró el interés de las autoridades locales de que sea incluida una vasta zona del departamento de Alto Paraná (este).

Peña calificó a la Unesco como un "socio estratégico irreemplazable" para su país y toda la región latinoamericana.

En su sitio en Internet, la Unesco adelantó que la reunión servirá para avanzar en la implementación del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MaB), presentado en 1971 y que persigue, con un enfoque conservacionista, mejorar la relación entre las personas y su entorno.

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Se estima que unas 250 personas entre representantes, expertos y asesores de los 34 países miembro del Consejo acudan a la reunión.

La Unesco también ha informado que, en calidad de observadores, podrán ser invitados miembros de diversas oficinas de las Naciones Unidas, así como representantes de organizaciones no gubernamentales.