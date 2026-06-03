Uruguay espera para 2027 la perforación de su primer pozo exploratorio costas afuera

"Para el año que viene, 2027, está prevista la perforación del pozo en el bloque 6 por parte de Apache", afirmó Gristo al participar en la octava conferencia de la Asociación de Empresas del Sector Petróleo, Gas y Energía Renovable de América Latina y el Caribe (Arpel), que se celebra en Buenos Aires.

En 2023, Uruguay adjudicó a diversas petroleras licencias de exploración de gas y petróleo 'offshore' en siete bloques.

Las petroleras se interesaron por la exploración costas afuera en Uruguay después de los descubrimientos que desde 2022 se han dado en la cuenca Orange, ubicada en el suroeste de África, con epicentro en aguas de Namibia.

Ambos márgenes del Atlántico sur compartieron la misma evolución geológica antes de la separación continental, lo que abre un importante potencial exploratorio en el lado americano.

"Muchas empresas han sido atraídas al Atlántico sur por los descubrimientos en Namibia. Hay que ver si ese sistema petrolero de Namibia también está presente aquí, del otro lado. Los modelos dicen que sí, pero hay que perforar para saberlo", dijo Gristo.

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El directivo de ANCAP destacó que la perforación del primer pozo será "muy importante" no solo para Uruguay y para las empresas petroleras con licencias de exploración, sino también para la Cuenca Argentina Norte (CAN), una zona de exploración offshore situada en el Atlántico a unos 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata, así como para la cuenca de Pelotas, en el sur de Brasil.

Al participar en la conferencia Arpel en Buenos Aires, el presidente y director ejecutivo de YPF, Horacio Marín, afirmó el lunes pasado que confía en perforar también un pozo exploratorio en OFF-5.

"A fin de este año se estará decidiendo con Eni si pasamos a la perforación. Yo creo que se va a dar, que lo vamos a hacer", dijo Marín.

En noviembre de 2025, YPF firmó con Eni un acuerdo para explorar conjuntamente el bloque OFF-5, ubicado a 200 kilómetros de la costa de Uruguay y con una extensión aproximada de 17.000 kilómetros cuadrados.

Mediante aquel acuerdo, Eni Uruguay adquirió una participación del 50 % en el bloque OFF-5, cuya operación tendrá a su cargo.

"Yo soy muy positivo de que con Eni vamos a perforar en Uruguay", reafirmó Marín.