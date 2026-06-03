Wes Anderson y Joachim Trier protagonizan el festival de cine al aire libre del Louvre

En esta sexta edición los tres directores invitados presentarán personalmente sus obras ante el público.

Wes Anderson acompañará la proyección de su película 'The Grand Budapest Hotel', mientras que Joachim Trier introducirá 'Julie (en 12 chapitres)' y, por su parte, Léa Mysius presentará en estreno 'Histoires de la nuit', seleccionada en la competición de Cannes 2026.

El festival se cerrará con la proyección de 'Portrait de la jeune fille en feu', de Céline Sciamma, en una programación que explora los vínculos entre lo íntimo, el arte y la memoria cinematográfica.

Organizado por mk2 en colaboración con el Louvre, el festival se ha consolidado desde 2019 como una cita de referencia dentro de la programación estival de la capital francesa.

Cada noche, a partir de las 19:30 horas, alrededor de 2.500 personas podrán asistir gratuitamente a las proyecciones al aire libre, previa inscripción mediante un sistema de sorteo abierto desde el 3 de junio en la página web del festival.

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Desde 2023 forma parte de los 'Étés du Louvre' (Veranos del Louvre), que combinan cine al aire libre, música en directo, gastronomía y actividades culturales.