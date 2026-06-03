Zelenski anuncia que Ucrania enviará expertos antidrones a Rumanía y los países bálticos

"Se están preparando y hay fechas para que nuestros expertos vayan allí y compartan su experiencia, como ya hemos hecho en Oriente Medio", dijo en referencia a los militares ucranianos que Ucrania envió a Arabia Saudí y otros países del Golfo para asistir a sus Ejércitos en el derribo de drones iraníes.

Un dron ruso que había entrado en el espacio aéreo ucraniano cayó el pasado 29 de mayo en un edificio de viviendas de la ciudad de Galati, en el este de Rumanía. Dos personas resultaron heridas y decenas de residentes debieron ser evacuados por el incidente.

Drones lanzados por Ucrania contra el norte de Rusia han penetrado asimismo en el territorio de Estonia y otros países bálticos en las últimas semanas. Kiev ha atribuido estos incidentes al desvío deliberado de sus drones con interferencias electrónicas por parte del Ejército ruso.