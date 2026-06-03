Zelenski pide urgentemente fondos para acelerar la llegada de nuevos sistemas Patriot

El presidente ucraniano explicó que algunos de los países que iban delante de Ucrania en la lista de espera para comprar nuevos sistemas de misiles antiaéreos Patriot han cedido su lugar a Kiev, que sin embargo necesita reunir ya el dinero para cerrar el contrato si no quiere esperar hasta 2030 para recibir este tipo de armamento.

“Se puede saltar la cola si se paga el contrato. Es por eso que debemos hacer todo lo posible para pagarlo. De lo contrario los sistemas y los misiles llegarán en el año 2030”, dijo Zelenski, que hace unos días pidió por carta al presidente de EE.UU., Donald Trump, facilitar suministros urgentes de misiles a Ucrania que permitan al Ejército del país proteger sus infraestructuras de los misiles balísticos rusos.

Zelenski no dio detalles sobre el número de sistemas Patriot contemplados en el posible contrato ni dijo la cantidad de dinero que precisa Ucrania.

El presidente ucraniano dijo también durante la rueda de prensa con Rutte que seis países socios de Ucrania le han confirmado hoy que contribuirán con nuevos fondos al llamado programa PURL, por el que aliados sobre todo europeos pagan el armamento que Kiev necesita de EE.UU. y que la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha dejado de enviar gratis.

Los misiles PAC-3 para sistemas Patriot son uno de los tipos de armamento que Ucrania compra a EE.UU. con el dinero que aportan sus socios.

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Zelenski no reveló el nombre de los países que se han comprometido. Antes de salir a hablar con Rutte anunció en redes sociales una conversación telefónica con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, precisamente sobre defensa aérea.

El secretario general de la OTAN dijo por su parte en la rueda de prensa que la llegada de misiles para Patriot a Ucrania sigue dándose “todos los días y todas las semanas” pese a que la guerra de Irán ha hecho crecer la demanda de este tipo de armamento que sólo fabrica EE.UU.

Zelenski también ha declarado que Ucrania trabaja “con Francia, Noruega, Alemania, Suecia, Dinamarca, Italia y otros países” para crear capacidades propias antibalísticas en Europa que permitan poner fin a la dependencia de EE.UU. en este capítulo.

Rusia lanzó durante la madrugada del martes uno de los ataques más masivos contra Ucrania de toda la guerra. Hasta 30 misiles balísticos rusos lograron evadir las defensas ucranianas y alcanzaron objetivos debido al déficit de sistemas Patriot y de misiles interceptores PAC-3.