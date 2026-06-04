Al menos 5 muertos en un incendio en la UCI de un hospital del noreste de la India

"De las 27 personas que fueron ingresadas en la UCI, 18 continúan recibiendo tratamiento en el hospital. Cinco personas han perdido la vida y ya se han realizado sus autopsias", declaró a la prensa el delegado gubernamental del distrito, Tushar Kumar.

El siniestro tuvo lugar en las instalaciones de un centro médico privado en el estado de Bihar y, aunque aún no se ha revelado la causa oficial que originó las llamas, las primeras investigaciones de las autoridades apuntan a un cortocircuito en la zona de la UCI.

El suceso ocurre apenas al día siguiente del devastador incendio registrado en un hotel del sur de Nueva Delhi, que dejó al menos 21 muertos y 26 heridos, la mayoría de ellos ciudadanos extranjeros, y que las autoridades ya investigan como una negligencia criminal grave.

El magistrado del distrito de Muzaffarpur, Subrat Kumar Sen, declaró que ya se han tomado los testimonios de los familiares de los pacientes ingresados en el centro médico. "Tras la investigación, tomaremos las medidas pertinentes" aseguró.

Por su parte, el vicejefe de Gobierno de Bihar, Samrat Choudhary, confirmó que se emitirá una ayuda económica de urgencia de 400.000 rupias (unos 4.800 dólares) a los familiares de los fallecidos.

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La coincidencia de ambas tragedias en un intervalo de menos de veinticuatro horas ha desatado una fuerte ola de indignación en las redes sociales, donde los ciudadanos critican la falta de inspecciones efectivas. "¡Ayer Delhi, hoy Bihar! (...) Cero normas de seguridad en todas partes", lamentó un usuario en X.

Por el momento, las investigaciones en ambos estados continúan abiertas para esclarecer las deficiencias técnicas y las posibles negligencias que desencadenaron los dos mortales incendios.