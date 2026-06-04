Al menos diez estudiantes detenidos en Kenia por un nuevo incendio en una escuela

El suceso ocurrió la pasada madrugada en la escuela masculina Alliance High School, en el condado de Kiambu, según un informe policial citado por medios locales.

El fuego afectó a un almacén donde había unos 200 colchones de la escuela y provocó la evacuación de los alumnos.

El director del centro, David Chomba, envió una carta a los padres para que recogieran a sus hijos subrayando que "ningún estudiante resultó herido".

Las autoridades mantienen abierta una investigación sobre las causas del incendio, mientras los estudiantes detenidos permanecen bajo custodia policial en la comisaría de la localidad de Kikuyu.

Asimismo, el director del Alliance High School anunció el "cierre indefinido del centro tras los incidentes registrados en la escuela".

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Según medios kenianos, los estudiantes fueron arrestados en relación con una supuesta huelga estudiantil planificada y vinculada al incendio, aunque las autoridades no han informado oficialmente sobre posibles cargos.

El incendio ocurrió tras declararse el pasado 28 de mayo otro fuego en un internado de la Academia Femenina Utumishi, en la localidad de Gilgil, en el condado de Nakuru (centro-oeste), que causó la muerte de 16 alumnas y dejó a 79 heridas.

Por ese caso, un tribunal ordenó este miércoles prisión preventiva durante veintiún días para nueve estudiantes acusadas de planear y ejecutar el incendio mientras continúan las investigaciones del suceso.

Los incendios en centros educativos han reavivado el debate sobre la seguridad escolar en Kenia, ya que la Cruz Roja ha respondido a 37 incidentes de este tipo desde principios de 2026, según el diario The Standard.

La tragedia de la semana pasada evocó otros incendios similares, como el del internado masculino de la Academia Hillside Endarasha de Kieni, en el condado de Nyeri (centro), ocurrido en septiembre de 2024 y que causó la muerte de 21 niños de entre 9 y 13 años.

También causó conmoción el desastre de 2001 en el internado de la escuela de secundaria de Kyanguli en el condado de Machakos, fronterizo con Nairobi, que dejó 67 muertos de entre 15 y 19 años.