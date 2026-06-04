Albanese tacha de "injustificados" los aranceles de EE. UU. por trabajo forzoso

La reacción de Albanese se produce después de que la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, propusiera aplicar un arancel del 12,5 % a productos de diferentes países al considerar que estos no disponen de medidas suficientes para impedir la entrada de bienes fabricados mediante trabajo forzoso en sus cadenas de suministro.

En una entrevista con la cadena pública ABC, el mandatario australiano aseguró que su Gobierno ha trasladado a Washington que cualquier tarifa contra las exportaciones australianas vulnera el acuerdo de libre comercio entre ambos países y carece de fundamento.

"Australia cuenta con una legislación sólida, integral y líder en el mundo para abordar el trabajo forzoso y la esclavitud moderna", afirmó Albanese, quien insistió en que los argumentos esgrimidos por Estados Unidos no se corresponden con la realidad del marco regulatorio australiano.

El jefe del Ejecutivo australiano enmarcó además la disputa en una diferencia de visión sobre el comercio internacional. Según explicó, la actual Administración estadounidense se ha apartado del consenso mantenido durante décadas en favor del libre comercio y considera que los aranceles benefician a la economía nacional, una tesis que Camberra rechaza.

La Administración de Trump recomendó imponer tasas del 10 % a las importaciones de catorce socios, entre ellos la UE, Taiwán, el Reino Unido y sus dos vecinos, México y Canadá, con los que negocia una revisión del tratado comercial tripartito T-MEC.

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Mientras que otros 46 países, incluyendo Australia, China, Japón, Corea del Sur, India, Brasil y Suiza, serían gravados con el 12,5 %, un incremento frente al arancel temporal del 10 % impuesto por Trump después de que el Supremo invalidara en febrero gran parte del esquema arancelario impuesto por el presidente a los aliados comerciales de EE.UU.