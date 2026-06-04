Amnistía Internacional pide a Egipto el fin de tres juicios "injustos" contra activistas

En un comunicado, AI pidió la liberación de la farmacéutica Hanan Altantawy y de los abogados Mohamed Abu al Dayar y Wafaa al Masry, todos ellos miembros de un grupo informal para la defensa de los presos de conciencia y acusados por las autoridades de "difundir noticias falsas", según informó AI.

Los activistas fueron arrestados el pasado 25 de mayo, después de que la policía los identificase como participantes en la organización de un acto público celebrado en El Cairo en contra de las detenciones arbitrarias.

Altantawy y Al Masry quedaron en libertad bajo fianza el mismo día del arresto, pero Al Dayar, al que también acusan de "pertenencia a grupo terrorista" y de "promover actividades terroristas", se encuentra cumpliendo 15 días de prisión provisional.

Para AI "el Gobierno del presidente (egipcio) Abdelfatah al Sisi está enviando un mensaje claro de que no tiene intención de cambiar de rumbo ni de abordar la crisis de detenciones arbitrarias que sufre el país desde hace una década".

"Es una hipocresía flagrante que las autoridades aleguen avances en materia de derechos humanos ante socios internacionales como la Unión Europea mientras detienen a personas por defender pacíficamente la justicia y la libertad de activistas, periodistas y políticos encarcelados injustamente", remarcó en el comunicado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Desde la organización calificaron de "implacable" la "represión de la libertad de expresión y de reunión pacífica" ejercida por el Gobierno egipcio y "el uso generalizado de la detención arbitraria" como herramienta intimidatoria.

"Miles de personas en Egipto languidecen tras arrestos arbitrarios por ejercer sus derechos humanos, sin fundamento jurídico o tras juicios manifiestamente injustos", recordaron.

AI añadió que ya en noviembre de 2025, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria "declaró con preocupación que la proliferación de casos de detención arbitraria en Egipto indica que esta práctica es sistemática o generalizada en el país".

Así lo denunció el activista egipcio Ahmed Douma en un artículo que le costó una condena a un año de cárcel por "difundir noticias falsas", decisión judicial duramente criticada por AI en un comunicado emitido ayer.